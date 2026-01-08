Rapunzel torna live action | Teagan Croft e Milo Manheim sono i nuovi volti di Tangled per Disney

Disney annuncia il ritorno di Rapunzel in versione live action, con Teagan Croft e Milo Manheim nel cast. La nuova interpretazione di Tangled si sta delineando come un progetto che punta a coinvolgere le nuove generazioni, mantenendo fede all’identità originale. Questa trasposizione rappresenta un passo importante per la casa di produzione, che continua a rinnovare i propri classici attraverso nuove interpretazioni cinematografiche.

Disney ha ufficialmente acceso la luce sulla torre più famosa dell’animazione: il live action di Tangled prende forma e i protagonisti sono due nomi che parlano chiarissimo alla Gen Z. Teagan Croft e Milo Manheim sono stati scelti per interpretare Rapunzel e Flynn Rider, segnando un passaggio di testimone netto e super contemporaneo rispetto al classico animato del 2010. E sì, l’hype è già alle stelle. Una Rapunzel Gen Z (e zero vibes da principessa polverosa): ecco l’annuncio per il remake live action Disney. Teagan Croft, che molti ricordano per Titans e per la sua energia intensissima on screen, sembra una scelta volutamente anti-cartolina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

