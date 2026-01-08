Tangled Live-Action | Teagan Croft è Rapunzel Milo Manheim è Flynn Rider

Disney ha annunciato il cast del nuovo live-action di Tangled. Teagan Croft sarà Rapunzel, mentre Milo Manheim interpreterà Flynn Rider. La produzione si prepara a riportare questa fiaba in una versione aggiornata per il grande schermo, mantenendo l’essenza della storia originale. L’uscita è prevista prossimamente, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere un classico in chiave moderna.

Disney ha annunciato ufficialmente il casting per il remake live-action di Tangled (Rapunzel): saranno infatti Teagan Croft e Milo Manheim i due giovani protagonisti. L’atteso casting è stato confermato ieri attraverso un articolo di Deadline, e segna la fine di una lunga ricerca per i protagonisti del remake del classico animato del 2010 (doppiato originariamente da Mandy Moore e Zachary Levi). Tra l’altro, va ricordato, che la Disney aveva precedentemente “ parcheggiato ” la produzione del live-action a causa del flop ottenuto dall’altro live-action “ Biancaneve “. Il film, diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman), è ora in fase di pre-produzione e non ha una data di uscita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

