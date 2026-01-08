Rapunzel | È Ufficilae! Teagan Croft e Milo Manheim saranno i protagonisti del nuovo live-action Disney

È ufficiale: Teagan Croft e Milo Manheim sono i protagonisti del nuovo live-action Disney di Rapunzel – L’intreccio della torre. Dopo mesi di attese e speculazioni, il progetto prende forma, portando sul grande schermo una nuova interpretazione del classico. La produzione si avvia verso le fasi finali, promettendo di mantenere intatti i temi fondamentali della storia originale con un tocco moderno.

Dopo mesi di incertezze e rumor, il remake live-action di Rapunzel – L’intreccio della torre entra finalmente nel vivo. La Disney ha sciolto le riserve sul cast principale, puntando su due giovani stelle di Hollywood per riportare sul grande schermo la storia della principessa dai capelli magici e del ladro più ricercato del regno. Il Cast: Chi sono i nuovi Rapunzel e Flynn Rider?. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la scelta della Disney è ricaduta su profili giovani e già esperti di grandi produzioni: Teagan Croft (Rapunzel): Nota per il suo ruolo in Titans e nel film Netflix True Spirit, la Croft porterà sullo schermo una versione di Rapunzel determinata e avventurosa, fedele allo spirito del film originale del 2010. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

