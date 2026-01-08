Raid Mosca | al buio un milione famiglie
Durante la notte, i raid russi hanno colpito l'area di Dnipropetrovsk in Ucraina, lasciando oltre un milione di famiglie senza acqua, luce e riscaldamento. Questa situazione ha causato gravi disagi, soprattutto in un periodo già segnato da difficoltà climatiche e infrastrutturali. La crisi evidenzia la crescente tensione nella regione e il forte impatto sulle comunità colpite.
10.37 Più di un milione di famiglie nell'area di Dnipropetrovsk,in Ucraina,sono senza acqua e al buio, quindi al gelo, dopo i raid notturni russi. Mosca ha attaccato anche la zona di Zaporizhzhia. Kiev ha risposto con attacchi ai depositi petroliferi e alle raffinerie in Russia. Mosca ha "colpito le infrastrutture energetiche del Paese", ha dichiarato il vice premier ucraino Kuleba, il quale assicura che "i lavori di riparazione sono in corso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
