Raid Mosca | al buio un milione famiglie

Durante la notte, i raid russi hanno colpito l'area di Dnipropetrovsk in Ucraina, lasciando oltre un milione di famiglie senza acqua, luce e riscaldamento. Questa situazione ha causato gravi disagi, soprattutto in un periodo già segnato da difficoltà climatiche e infrastrutturali. La crisi evidenzia la crescente tensione nella regione e il forte impatto sulle comunità colpite.

Kiev ribatte sul raid alla dacia di Putin e Mosca minaccia una ritorsione - Il Cremlino mostra i muscoli: i missili Oreshnik, schierati con capacità nucleare in Bielorussia, «sono ora operativi» ... giornaledibrescia.it

Ucraina, pesanti raid russi nella notte su Odessa. Scatta l’allarme: oltre un milione di famiglie senza luce - Nella notte, pesanti attacchi russi hanno colpito infrastrutture energetiche e industriali in Ucraina, lasciando "più di un milione di utenze senza elettricità", come riportato da Kiev e rilanciato ... affaritaliani.it

#Ucraina Alla vigilia del vertice dei 'volenterosi' a Parigi, continuano gli attacchi incrociati: Mosca ha intercettato e distrutto 41 droni ucraini. Nella notte l'esercito di Kiev: "L'intero Paese sotto minaccia missilistica". Nel video neve a Sumy sui postumi di un raid x.com

Smentita la balla del raid sulla villa di Putin ma Trump fa un assist a Mosca (e Gazprom ringrazia) Leggi qui - https://www.ilriformista.it/smentita-la-balla-del-raid-sulla-villa-di-putin-ma-trump-fa-un-assist-a-mosca-e-gazprom-ringrazia-494682/ facebook

