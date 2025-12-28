Kiev un milione al buio dopo i raid russi Oggi Zelensky vede Trump
Oltre un milione di famiglie ucraine sono rimaste al buio a Kiev in seguito all’ennesimo bombardamento russo. Una persona è morta e circa 40 sono rimaste ferite, stando alle dichiarazioni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
