Salvini e lo stallo sui fondi di Mosca congelati | L’Ue scherza col fuoro Kiev | Un milione di famiglie senza luce dopo i raid russi – La diretta

L’attuale stallo sui fondi di Mosca congelati alimenta tensioni tra Bruxelles e i leader europei, mentre Kiev denuncia milioni di famiglie senza energia a causa dei raid russi. Nel frattempo, gli inviati di Donald Trump si apprestano a incontrare Zelensky e i capi europei, in un contesto di crescente complessità geopolitica e crisi energetica.

Con qualche giorno di ritardo, gli inviati di Donald Trump si preparano a incontrare Volodymyr Zelensky e i capi di Stato e di governo europei. L'argomento di discussione sarà ancora il tavolo di pace, con la prospettiva di cessate il fuoco che non sembra avvicinarsi. Mosca nel frattempo continua a bersagliare l'Ucraina mentre l'Ue prende contromisure sulla gestione degli asset congelati da tre anni.

