Usa agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna a Minneapolis

Un'operazione delle autorità federali a Minneapolis si è conclusa con la tragica morte di una donna, uccisa da un agente dell’immigrazione che avrebbe aperto il fuoco dopo che il veicolo avrebbe cercato di investire gli agenti. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle operazioni di contrasto all’immigrazione e sulla sicurezza degli operatori e dei civili coinvolti. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un agente federale ha sparato e ucciso un'automobilista di Minneapolis che, secondo le autorità, avrebbe tentato di investire degli agenti durante un'operazione di contrasto all'immigrazione. Secondo quanto riferito da una portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, l'agente dell' Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha sparato alla donna all'interno della sua auto in un quartiere residenziale della città. Una grande folla di manifestanti si è radunata sul luogo della sparatoria, esprimendo la propria rabbia contro gli agenti locali e federali presenti, tra cui Gregory Bovino, un alto funzionario della Customs and Border Protection, già protagonista di operazioni simili a Los Angeles, Chicago e altrove.

