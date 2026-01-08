RAI1 PREMIA DE MARTINO | AFFARI TUOI SI SDOPPIA IN PRIMA SERATA COME LA RUOTA

Rai1 celebra il successo della seconda stagione di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino. La trasmissione si presenta con una programmazione speciale, offrendo agli spettatori un’esperienza rinnovata e coinvolgente. Per questa occasione, Affari Tuoi si sdoppia in prima serata, riproponendo il format in modo originale e dinamico, mantenendo fede alla sua tradizione di intrattenimento semplice e di qualità.

Rai1 premia il rinnovato successo di Affari Tuoi, il game show per la seconda stagione condotto da Stefano De Martino. Arrivano gli speciali in prima serata come la Ruota dei Campioni. Come anticipato da Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento Rai, il gioco dei pacchi raddoppierà in prima serata con alcuni speciali. La formula ricalca quella usata in passato da Carlo Conti. Vi ricordate "Affari Tuoi: Viva gli Sposi"? Gli speciali preparati da Rai1 si chiameranno, anticipa il portale Unshow, "Affari Tuoi: Nella Buona e nella Cattiva Sorte". Protagoniste le coppie prossime alle nozze. L'appuntamento è al momento fissato per venerdì 13 febbraio, vigilia di San Valentino, la festa degli innamorati.

