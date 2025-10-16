Raccolta di fondi per le famiglie bisognose | presentato il bilancio sociale dell’Emporio della solidarietà

LECCE – Restituire dignità alle persone tramite un lavoro di rete, tra istituzioni, Terzo settore e società civile. Presentato il bilancio sociale dell’Emporio della solidarietà nella mattinata di oggi, in prefettura a Lecce, alla presenza di istituzioni, associazioni datoriali e di volontariato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Come l'intera comunità s'è mobilitata per le monache dopo il rogo alla Bernaga. Per «custodire la memoria» di ciò che il monastero ha rappresentato e rappresenta per il territorio, è stata lanciata una raccolta fondi. E tra i moltissimi messaggi di solidarietà, indi

Nuova vita per gli occhiali: al via una raccolta per le persone bisognose alle Piccole Figlie (e in tutta Italia)

Grest pagato per 87 bambini grazie alla generosità dei pavesi - La solidarietà dei pavesi ha contributo all'estate serena di 87 bambini e bambine di famiglie bisognose: grazie alla raccolta fondi GRESTiamo insieme avviata a maggio, Fondazione Agape e Caritas hanno ...

Cancia, raccolta fondi per le famiglie colpite dalla frana - "Tanti cuori per Cancia", la Pro Loco di Borca di Cadore lancia la raccolta fondi per gli abitanti colpiti dalla frana scesa dall'Antelao e si procede anche con la ...