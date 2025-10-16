Raccolta di fondi per le famiglie bisognose | presentato il bilancio sociale dell’Emporio della solidarietà

Lecceprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Restituire dignità alle persone tramite un lavoro di rete, tra istituzioni, Terzo settore e società civile. Presentato il bilancio sociale dellEmporio della solidarietà nella mattinata di oggi, in prefettura a Lecce, alla presenza di istituzioni, associazioni datoriali e di volontariato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

raccolta fondi famiglie bisognoseNuova vita per gli occhiali: al via una raccolta per le persone bisognose alle Piccole Figlie (e in tutta Italia) - Con questa consapevolezza nasce la collaborazione tra la fondazione Lifenet e la fondazione Francesca Rava–NPH Italia ETS. Scrive gazzettadiparma.it

Grest pagato per 87 bambini grazie alla generosità dei pavesi - La solidarietà dei pavesi ha contributo all’estate serena di 87 bambini e bambine di famiglie bisognose: grazie alla raccolta fondi GRESTiamo insieme avviata a maggio, Fondazione Agape e Caritas hanno ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cancia, raccolta fondi per le famiglie colpite dalla frana - "Tanti cuori per Cancia", la Pro Loco di Borca di Cadore lancia la raccolta fondi per gli abitanti colpiti dalla frana scesa dall'Antelao e si procede anche con la ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Raccolta Fondi Famiglie Bisognose