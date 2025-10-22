Gubbio raccolta di cibo per la Bolivia | Aiuto alle famiglie bisognose

Come ormai quasi da tradizione, a Gubbio il mese di ottobre si traduce anche nel vociare festoso di giovani e ragazzi, tornato a farsi sentire nelle strade del centro eugubino e in quelle delle comunità parrocchiali della periferia. Nello scorso fine settimana, infatti, è iniziata la raccolta cibo proposta dal Centro diocesano missionario di Gubbio per aiutare le famiglie più bisognose in una zona della Bolivia. Quest’anno la raccolta cibo è partita sabato 18 e si chiuderà domenica 26 ottobre: i giovani volontari sono passati e passeranno casa per casa in tutte le parrocchie e le zone della Diocesi, comprese Cantiano e Umbertide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

