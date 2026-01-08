Oggi, 8 gennaio, a Mont Saint-Sauveur in Canada si svolge il primo slalom femminile del circuito Nor-Am, valido per la stagione 2026. La gara, prevista nella località di St-Sauveur, vedrà in gara la skier italiana Giada D’Antonio. Ecco tutte le informazioni su orario, numero di pettorale e come seguire l’evento in diretta televisiva.

Oggi, giovedì 8 gennaio, andrà in scena a Mont Saint-Sauveur (Canada) il primo dei due slalom femminili validi per il circuito Nor-Am. Sulle nevi canadesi la gara tra i pali stretti terrà banco: alle 15:00 italiane è prevista la prima manche, mentre alle 19:00 ci sarà la run-2. Si prospettava una prova interessante, anche per l’interesse c’è tra le fila nostrane. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE NOR-AM ALLE 15.00 E ALLE 19.00 Saranno cinque le azzurre al via, in uno slalom che annovera 85 atlete. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari”, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Giada D’Antonio oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orario, n. di pettorale, tv

Leggi anche: A che ora parte Giada D’Antonio oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: Quando parte Anna Trocker oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orario, n. di pettorale, tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quando parte Giada D’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv; Quando parte Giada D’Antonio oggi secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv; A che ora parte Giada D’Antonio oggi slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 | n di pettorale tv streaming; A che ora Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale tv streaming.

Giada D’Antonio, primo slalom in Coppa del Mondo Un’emozione immensa, il cancelletto si apre e Giada D’Antonio parte per la sua prima gara in Coppa del Mondo. Un corridoio di pali attraverso i quali lei vede la sua linea perfetta. Emozione contenuta, conc - facebook.com facebook

Con che n. di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering Orario esatto, tv, streaming: debutto in Coppa del Mondo - x.com