Quando parte Anna Trocker oggi slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 | orario n di pettorale tv

Oggi, Anna Trocker partecipa allo slalom di Mont Saint-Sauveur, valido per il circuito Nor-Am 2025-2026. Di seguito, orario di partenza, numero di pettorale e informazioni sulla trasmissione televisiva. Una tappa importante nel percorso della sciatrice italiana, che continua a confrontarsi con i migliori atleti del circuito nordamericano.

Una nuova possibilità per mettersi in mostra. Anna Trocker sarà tra le protagoniste quest’oggi nello slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per il circuito Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi nordamericane, la giovanissima altoatesina si sta mettendo in grande evidenza e il risultato di ieri nel secondo gigante disputato a Tremblant parla chiaro. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE NOR-AM ALLE 15.00 E ALLE 19.00 Trocker, infatti, si è imposta in maniera perentoria, andando a bissare il successo sempre nel circuito americano che aveva ottenuto a Copper Mountain nel mese di dicembre. Dopo aver chiuso davanti la prima manche, la nostra portacolori ha completato l’opera, rifilando distacchi abissali alle sue rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

