Oggi, 8 gennaio 2026, a Mont Saint-Sauveur si disputa il primo slalom femminile del circuito Nor-Am. La gara si svolgerà nel rispetto del programma, con informazioni sulla partenza di Giada D’Antonio, il numero di pettorale, la copertura televisiva e le possibilità di streaming disponibili. La competizione rappresenta un’importante tappa per gli atleti in vista di future qualificazioni e successi nel circuito internazionale.

Oggi, giovedì 8 gennaio, andrà in scena a Mont Saint-Sauveur (Canada) il primo dei due slalom femminili validi per il circuito Nor-Am. Sulle nevi canadesi la gara tra i pali stretti terrà banco: alle 15:00 italiane è prevista la prima manche, mentre alle 19:00 ci sarà la run-2. Si prospettava una prova interessante, anche per l’interesse c’è tra le fila nostrane. Saranno cinque le azzurre al via, in uno slalom che annovera 85 atlete. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari”, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Giada D’Antonio oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: A che ora parte Giada D’Antonio oggi, slalom Semmering 2025: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: A che ora Giada d’Antonio oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quando parte Giada D’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv; Quando parte Giada D’Antonio oggi secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv; A che ora Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale tv streaming; Dove vedere in tv Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | orario n di pettorale tv.

Giada D’Antonio, primo slalom in Coppa del Mondo Un’emozione immensa, il cancelletto si apre e Giada D’Antonio parte per la sua prima gara in Coppa del Mondo. Un corridoio di pali attraverso i quali lei vede la sua linea perfetta. Emozione contenuta, conc - facebook.com facebook

Con che n. di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering Orario esatto, tv, streaming: debutto in Coppa del Mondo - x.com