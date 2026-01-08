Pubblicata la graduatoria per Medicina | 22.688 idonei per soli 17.278 posti

È stata resa nota la graduatoria degli ammessi a Medicina, con 22.688 studenti idonei che hanno superato i due appelli del semestre filtro. Tuttavia, i posti disponibili sono 17.278, evidenziando la competitività del percorso di accesso. Questa pubblicazione fornisce un quadro aggiornato sulla situazione di accesso alla facoltà di Medicina in Italia, offrendo informazioni utili per studenti e istituzioni coinvolte.

È stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina. Sono in tutto 22.688 i ragazzi 'idonei' per l'accesso alla facoltà di Medicina, coloro cioè che hanno superato i due appelli del semestre filtro. Ma i posti a disposizione sono 17.278 e quindi circa 5mila studenti dovranno scegliere un corso affine. Il totale degli idonei è 25.387 perché agli ammessi a Medicina vanno sommati i 1.535 per Veterinaria e i 1.072 per Odontoiatria. Il Cineca (Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico, senza scopo di lucro) ha comunicato agli studenti del semestre aperto per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria il proprio punteggio, la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l'Università assegnata.

