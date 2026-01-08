Medicina pubblicata la graduatoria | comunicati a studenti posto e destinazione

È stata pubblicata la graduatoria per l’accesso alla facoltà di Medicina: Cineca ha comunicato agli studenti del semestre aperto la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l’Università assegnata. Gli studenti potranno ora procedere all’immatricolazione (per chi ha superato i tre esami previsti dal semestre aperto – Chimica, Biologia e Fisica) o all’iscrizione (per coloro che dovranno recuperare uno o due debiti d’esame presso l’Ateneo assegnato). Il vademecum del Miur. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha messo a punto un vademecum per gli studenti del semestre aperto. Il documento fornisce sia indicazioni pratiche per completare l’immatricolazione e l’iscrizione presso i vari atenei di assegnazione con indicazioni sulle prossime date chiave, sia per orientare gli studenti che non hanno conseguito i crediti formativi universitari, Cfu, per il proseguimento del proprio percorso di studi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medicina, pubblicata la graduatoria: comunicati a studenti posto e destinazione Leggi anche: Semestre filtro Medicina, quanti sono gli studenti idonei e come funziona la graduatoria: il decreto del Mur Leggi anche: Medicina, oggi la graduatoria del semestre filtro. Per 30mila studenti è stop a tutto, atenei divisi sui recuperi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Test Medicina, oggi graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: cosa sapere; Recepimento della Graduatoria unica regionale definitiva della Medicina Generale valida per l'anno 2026; Test Medicina, arriva domani 8 gennaio la graduatoria nazionale tra sufficienze reintegrate e polemiche: ecco cosa succede su Universitaly; In arrivo la graduatoria unica per il secondo semestre di Medicina. Test Medicina, oggi la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: tutte le informazioni utili - Test Medicina, oggi, 8 dicembre 2026, sarà pubblicata la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro ... notizie.it

