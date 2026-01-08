Medicina pubblicata la graduatoria | comunicati a studenti posto e destinazione

È stata pubblicata la graduatoria per l'accesso alla facoltà di Medicina. Cineca ha comunicato agli studenti del semestre aperto la loro posizione nella graduatoria nazionale e l'università di assegnazione. Questa comunicazione permette agli studenti di conoscere i risultati e di organizzare eventuali future scelte accademiche. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di accesso e di orientamento verso l'università.

È stata pubblicata la graduatoria per l’accesso alla facoltà di Medicina: Cineca ha comunicato agli studenti del semestre aperto la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l’Università assegnata. Gli studenti potranno ora procedere all’immatricolazione (per chi ha superato i tre esami previsti dal semestre aperto – Chimica, Biologia e Fisica) o all’iscrizione (per coloro che dovranno recuperare uno o due debiti d’esame presso l’Ateneo assegnato). Il vademecum del Miur. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha messo a punto un vademecum per gli studenti del semestre aperto. Il documento fornisce sia indicazioni pratiche per completare l’immatricolazione e l’iscrizione presso i vari atenei di assegnazione con indicazioni sulle prossime date chiave, sia per orientare gli studenti che non hanno conseguito i crediti formativi universitari, Cfu, per il proseguimento del proprio percorso di studi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

