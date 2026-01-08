Pubblicata la graduatoria per Medicina | 22.688 idonei per 17.278 posti

È stata resa nota la graduatoria per l’ammissione a Medicina, con 22.688 studenti idonei. Questi studenti hanno superato i due appelli del semestre filtro e ora sono in attesa di eventuali assegnazioni. La graduatoria rappresenta un passaggio importante nel percorso di accesso alla facoltà, che prevede l’assegnazione di 17.278 posti disponibili.

AGI - È stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina. Sono in tutto 22.688 i ragazzi 'idonei' per l'accesso alla facoltà di Medicina, coloro cioè che hanno superato i due appelli del semestre filtro. Ma i posti a disposizione sono 17.278 e quindi circa 5mila studenti dovranno scegliere un corso affine. Il totale degli idonei è 25.387 perché agli ammessi a Medicina vanno sommati i 1.535 per Veterinaria e i 1.072 per Odontoiatria. Il Cineca (Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico, senza scopo di lucro) ha comunicato agli studenti del semestre aperto per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria il proprio punteggio, la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l'Università assegnata. 🔗 Leggi su Agi.it

