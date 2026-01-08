Promesse tradite sul dissalatore il comitato Mare Nostrum chiede un nuovo consiglio comunale aperto

Da agrigentonotizie.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle richiede la convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto, in seguito al decreto commissariale che, secondo i membri del gruppo, avrebbe modificato gli impegni presi lo scorso luglio riguardo al dissalatore. Questa richiesta nasce dalla necessità di chiarire le decisioni e garantire trasparenza nel processo decisionale, nel rispetto delle aspettative della comunità locale.

Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle torna a chiedere la convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto dopo il decreto commissariale che, secondo i membri del gruppo, avrebbe stravolto gli impegni assunti lo scorso luglio.Durante la seduta del 10 luglio 2025, l’ingegnere Sansone –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Dissalatore a Porto Empedocle, Mare Nostrum sollecita risposte su costi e dismissione

Leggi anche: Cas a Vallicelle, l'opposizione chiede un Consiglio comunale aperto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

promesse tradite dissalatore comitato"Promesse tradite sul dissalatore", il comitato Mare Nostrum chiede un nuovo consiglio comunale aperto - Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle torna a chiedere la convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto dopo il decreto commissariale che, secondo i membri del gruppo, avrebbe stravolto gli ... agrigentonotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.