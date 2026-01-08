Promesse tradite sul dissalatore il comitato Mare Nostrum chiede un nuovo consiglio comunale aperto
Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle richiede la convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto, in seguito al decreto commissariale che, secondo i membri del gruppo, avrebbe modificato gli impegni presi lo scorso luglio riguardo al dissalatore. Questa richiesta nasce dalla necessità di chiarire le decisioni e garantire trasparenza nel processo decisionale, nel rispetto delle aspettative della comunità locale.
Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle torna a chiedere la convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto dopo il decreto commissariale che, secondo i membri del gruppo, avrebbe stravolto gli impegni assunti lo scorso luglio.Durante la seduta del 10 luglio 2025, l’ingegnere Sansone –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
