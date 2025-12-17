Dissalatore a Porto Empedocle Mare Nostrum sollecita risposte su costi e dismissione
A oltre cinque mesi dal consiglio comunale aperto del 10 luglio 2025, il comitato spontaneo Mare Nostrum sollecita nuovamente le autorità su questioni riguardanti il dissalatore di Porto Empedocle, focalizzandosi su costi e dismissione. La questione rimane al centro del dibattito locale, con l’obiettivo di ottenere risposte chiare e iniziative concrete.
A oltre cinque mesi dal consiglio comunale aperto del 10 luglio 2025, il comitato cittadino spontaneo Mare Nostrum torna a incalzare le istituzioni. Lo fa con una lettera formale indirizzata al sindaco e al consiglio comunale di Porto Empedocle e per conoscenza a numerosi enti e uffici, dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Il consiglio comunale di Porto Empedocle approva la mozione: prese le distanze dal dissalatore
Leggi anche: “Fofa” torna in mare: liberata a San leone la Caretta caretta ferita a Porto Empedocle
DISSALATORE PORTO EMPEDOCLE COMITATO MARE NOSTRUM CHIEDE CONSIGLIO APERTO
Dissalatore di Porto Empedocle, il Comitato Mare Nostrum attende risposte - Il comitato scrive una lettera di sollecito alle Istituzioni competenti, ribadendo i contenuti della petizione presentata cinque mesi fa ... grandangoloagrigento.it
Schifani, sopralluogo al dissalatore di Porto Empedocle - È ormai questione di poco tempo: l'acqua trattata dai tre dissalatori mobili finanziati dalla Regione Siciliana con 100 milioni di euro sarà presto immessa nelle reti idriche. ansa.it
Sono stata garante del mio territorio da sindaco e lo sarò da parlamentare. Ho denunciato in parlamento lo scandalo del dissalatore di #PortoEmpedocle e solleverò la questione dinanzi alla Procura e alla Corte dei Conti. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.