Prima riunione per Decaro presidente | Al lavoro su misure per ridurre le liste d' attesa
Antonio Decaro, nuovo presidente della regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della sanità, con particolare attenzione alle liste d’attesa. Durante la sua prima riunione ufficiale, ha confermato l’impegno a trovare soluzioni efficaci per ridurre i tempi di attesa e migliorare i servizi sanitari per i cittadini. La priorità rimane la tutela della salute pubblica attraverso interventi concreti e mirati.
Priorità al tema della sanità, e delle liste d'attesa in particolare. Lo aveva già detto nel giorno della sua elezione, Antonio Decaro, e lo ha ribadito ieri, a margine della cerimonia di proclamazione a presidente della Regione Puglia: "Sarà il mio primo impegno, infatti sto andando in ufficio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
