Prima riunione per Decaro presidente | Al lavoro su misure per ridurre le liste d' attesa

Antonio Decaro, nuovo presidente della regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della sanità, con particolare attenzione alle liste d’attesa. Durante la sua prima riunione ufficiale, ha confermato l’impegno a trovare soluzioni efficaci per ridurre i tempi di attesa e migliorare i servizi sanitari per i cittadini. La priorità rimane la tutela della salute pubblica attraverso interventi concreti e mirati.

