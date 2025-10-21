Decaro al lavoro per una Task Force regionale sull' edilizia sanitaria | Più strutture per ridurre liste d' attesa

21 ott 2025

Il candidato della coalizione progressista Antonio Decaro è al lavoro sulla compilazione del programma della Puglia 2030 e ha inserito nel capitolo che riguarda la Salute della Puglia, la formazione di una task force per l’edilizia sanitaria.L’obiettivo “è - si legge in una nota - dare impulso e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

