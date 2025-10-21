Decaro al lavoro per una Task Force regionale sull' edilizia sanitaria | Più strutture per ridurre liste d' attesa
Il candidato della coalizione progressista Antonio Decaro è al lavoro sulla compilazione del programma della Puglia 2030 e ha inserito nel capitolo che riguarda la Salute della Puglia, la formazione di una task force per l’edilizia sanitaria.L’obiettivo “è - si legge in una nota - dare impulso e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Scade sabato il termine ultimo per depositare le liste dei candidati al Consiglio regionale. Centrodestra e centrosinistra a lavoro. Decaro chiamato a sciogliere i nodi maggiori - facebook.com Vai su Facebook
«Tutta la Puglia», Decaro lancia la campagna elettorale sui social: focus su sanità, lavoro, economia VIDEO - X Vai su X
Decaro al lavoro per una Task Force regionale sull'edilizia sanitaria: "Più strutture per ridurre liste d'attesa" - dare impulso e un coordinamento regionale a tutte le opere pubbliche afferenti all’edilizia sanitaria in particolare agli ospedali di comunità e alle case di co ... Da baritoday.it
«Tutta la Puglia», Decaro lancia la campagna elettorale sui social: focus su sanità, lavoro, economia VIDEO - Antonio Decaro ha ufficializzato con un video pubblicato sui social l’avvio della campagna elettorale per la Presidenza della Regione Puglia. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it