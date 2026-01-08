Precipita da un salto di roccia a Cervinia snowboarder muore durante discesa fuori pista

Un snowboarder è morto durante una discesa fuori pista a Cervinia, dopo un salto di roccia. L’incidente è avvenuto durante la prima discesa della giornata, mentre l’uomo stava praticando sport in una zona non battuta. La vittima, arrivata in località con la moglie, è stata soccorsa senza successo. La vicenda solleva ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in montagna.

Era appena arrivato a Cervinia per trascorrere una settimana bianca con la moglie, ma la prima discesa con lo snowboard si è trasformata in tragedia. Turculet Radu, 34 anni, cittadino moldavo, è morto a causa delle gravissime ferite riportate in una caduta fuoripista avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì a circa 2.250 metri di quota. L’uomo era giunto nella località valdostana in mattinata e alloggiava in un resort insieme alla moglie. Alle 13.15 aveva preso la navetta per raggiungere la biglietteria degli impianti, dove aveva acquistato uno skipass pomeridiano. Poco dopo era salito con lo snowboard sulla seggiovia Cretaz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Precipita da un salto di roccia a Cervinia, snowboarder muore durante discesa fuori pista Leggi anche: Snowboarder va fuori pista, precipita per 30 metri e muore a 34 anni Leggi anche: Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia. I soccorritori: “Probabile caduta da rocce” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Snowboarder va fuori pista, precipita per 30 metri e muore a 34 anni - Il cadavere di Turculet Radu è stato trovato nella tarda serata del 7 gennaio. today.it

Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia. I soccorritori: “Probabile caduta da rocce” - Cervinia, in Valle d'Aosta, per uno snowboarder disperso, trovato poi in una zona impervia fuori pista e recuperato con elicottero ... fanpage.it

Valle d’Aosta, trovato morto lo snowboarder disperso a Cervinia - Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato ieri sera in un canalone intorno ai 2250 metri fra Plan Maison e Cervinia. adnkronos.com

A Tivoli - LA GRANDE CASCATA: SUGGESTIONI E SALVEZZA CIVICA a cura di Notiziario Tiburtino Ecco come appare stamane l'acqua che precipita a valle dando vita alla grande cascata di Tivoli, salto artificiale possibile a seguito del traforo del Monte Ca - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.