Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia I soccorritori | Probabile caduta da rocce

Un snowboarder è stato trovato morto fuori pista a Cervinia, in Valle d'Aosta. I soccorritori hanno ipotizzato una caduta da rocce. Le ricerche notturne a Breuil-Cervinia si sono concluse con il recupero dell’uomo in una zona impervia, mediante intervento con elicottero. La vicenda sottolinea i rischi legati alle attività in ambienti montani non autorizzati e le difficoltà delle operazioni di soccorso in zone remote.

Ricerche notturne a Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, per uno snowboarder disperso, trovato poi in una zona impervia fuori pista e recuperato con elicottero. A Fanpage.it i soccorritori spiegano che si tratta di un cittadino est europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Snowboarder trovato morto a Cervinia Leggi anche: Montagna, snowboarder trovato morto senza vita in fuoripista a Cervia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cervinia, snowboarder disperso dopo una discesa fuori pista: trovato morto in un canalone - Le ricerche, scattate in serata nella zona Cretaz–La Torrette, si sono concluse poco prima di mezzanotte con il ritrovamento del corpo senza vita ... msn.com

Snowboarder trovato morto a Cervinia - Trovato morto fuoripista uno snowboarder, in un canalone sotto Plan Maison in Valtournenche, in Valle d'Aosta. rainews.it

Snowboarder trovato morto fuoripista a Cervinia - Il corpo senza vita di uno snowboarder di origini moldave è stato trovato e recuperato dalle guide del Soccorso alpino valdostano in un canalone sotto Plan Maison, a Cervinia, nella Valtournenche. msn.com

Uno snowboarder è stato ritrovato senza vita e recuperato dal Soccorso Alpino valdostano, dopo la mezzanotte, a Breuil-Cervinia in una zona fuoripista. L'uomo si trovava in una zona impervia, alla base di un salto di roccia Foto archivio x.com

