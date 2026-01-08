Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia I soccorritori | Probabile caduta da rocce

Un snowboarder è stato trovato morto fuori pista a Cervinia, in Valle d'Aosta. I soccorritori hanno ipotizzato una caduta da rocce. Le ricerche notturne a Breuil-Cervinia si sono concluse con il recupero dell’uomo in una zona impervia, mediante intervento con elicottero. La vicenda sottolinea i rischi legati alle attività in ambienti montani non autorizzati e le difficoltà delle operazioni di soccorso in zone remote.

Ricerche notturne a Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, per uno snowboarder disperso, trovato poi in una zona impervia fuori pista e recuperato con elicottero. A Fanpage.it i soccorritori spiegano che si tratta di un cittadino est europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

