Snowboarder va fuori pista precipita per 30 metri e muore a 34 anni
Il 7 gennaio, sul Cervino, è stato rinvenuto senza vita Radu Turculet, 34 anni, di origini moldave. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato per circa 50 metri e poi precipitato per altri 30 da uno spuntone di roccia, mentre praticava snowboard in fuoripista. Un incidente che sottolinea i rischi legati alle attività alpine in ambienti non protetti.
Sarebbe scivolato per 50 metri e poi precipitato da uno spuntone di roccia per altri 30 metri. Così sarebbe morto Turculet Radu, 34enne di origini moldave, trovato esanime nella tarda sera del 7 gennaio sul Cervino. La vacanzaRadu era arrivato la mattina del 7 gennaio nella località valdostana. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La funivia si sgancia, il calciatore Sebastian Hertner precipita per 70 metri: muore a 34 anni mentre è in vacanza con la moglie
Leggi anche: Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia. I soccorritori: “Probabile caduta da rocce”
Snowboarder moldavo muore dopo una caduta fuoripista a Cervinia - Aostasera.
Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia. I soccorritori: “Probabile caduta da rocce” - Cervinia, in Valle d'Aosta, per uno snowboarder disperso, trovato poi in una zona impervia fuori pista e recuperato con elicottero ... fanpage.it
Cervinia, snowboarder trovato morto fuoripista: accertamenti su dinamica incidente - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cervinia, snowboarder trovato morto fuoripista: accertamenti su dinamica incidente ... tg24.sky.it
Montagna, snowboarder trovato morto in fuoripista a Cervia - Uno snowboarder è stato ritrovato senza vita e recuperato dal Soccorso alpino valdostano a Breuil- msn.com
Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.