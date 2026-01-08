Snowboarder va fuori pista precipita per 30 metri e muore a 34 anni

Il 7 gennaio, sul Cervino, è stato rinvenuto senza vita Radu Turculet, 34 anni, di origini moldave. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato per circa 50 metri e poi precipitato per altri 30 da uno spuntone di roccia, mentre praticava snowboard in fuoripista. Un incidente che sottolinea i rischi legati alle attività alpine in ambienti non protetti.

