Via ai lavori per i nuovi marciapiedi di via Metauro e ampliamento parcheggio su Via Coriano

Partono nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali in via Metauro e ampliamento parcheggio su Via Coriano. Un intervento atteso dai residenti che migliorerà la sicurezza e l'accessibilità dell'intero quartiere, con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

