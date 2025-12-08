Ricostruzione post alluvione | nuovi marciapiedi per le vie Pelacano e Isonzo

Forlitoday.it | 8 dic 2025

Nell'ambito del progetto di rifacimento del manto stradale colpito dall'alluvione di maggio 2023 predisposto dal Servizio infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Forlì è previsto un intervento di manutenzione ai marciapiedi della via Pelacano e della via Isonzo. I lavori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

