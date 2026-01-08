Polizia stradale il Siulp | Mancato pagamento delle indennità autostradali da 18 mesi

La segreteria provinciale del Siulp Forlì-Cesena segnala il mancato pagamento delle indennità autostradali da oltre 18 mesi ai membri della Polizia Stradale di Forlì, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza sulle tratte autostradali. Questa situazione solleva preoccupazioni sia per le condizioni del personale sia per l’efficacia dei servizi offerti.

"La segreteria provinciale del sindacato di Polizia Siulp Forlì-Cesena esprime profonda indignazione per l’insostenibile situazione in cui versa il personale della Polizia Stradale in servizio alla sottosezione Autostradale di Forlì, impegnati quotidianamente nella sicurezza delle tratte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Il Cga dà torto al ministero, nessun recupero delle indennità per la polizia penitenziaria

Leggi anche: Mancato pagamento per l'accoglienza, Comune si oppone a decreto ingiuntivo da 400mila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Commissariato di Fano, allarme del Siulp: «Manca la sicurezza antincendio, estintori non controllati da 10 mesi e sensori da sostituire» - «I dispositivi non sono a norma e alcuni non funzionano», afferma il segretario provinciale del sindacato ... corriereadriatico.it

Siulp Torino, in uffici polizia manca l'aria condizionata - Climatizzatori molto vecchi, altri fuori uso: con il caldo di questi giorni anche per i poliziotti è stato difficile operare. ansa.it

Polizia, arrivano le nuove divise. Il Siulp protesta: «Troppo poche» - Non usa giri di parole il sindacato di polizia Siulp di fronte a una situazione che sa di teatro dell’assurdo. ilrestodelcarlino.it

Questura di Potenza : Buongiorno! La Polizia Stradale ricorda che sulle strade statali vige l’obbligo di circolare con pneumatici invernali oppure con catene da neve a bordo, come previsto dalla normativa vigente. Il rispetto di tale obbligo è fondamentale per - facebook.com facebook

Allerta neve, Statale 389 sotto sorveglianza: monitoraggio della polizia stradale x.com