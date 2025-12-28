Mancato pagamento per l' accoglienza Comune si oppone a decreto ingiuntivo da 400mila euro

Il Comune di Caserta ha avviato una procedura di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativo a un importo di 400mila euro. La contestazione riguarda il mancato pagamento per servizi di accoglienza, e l’ente si impegna a tutelare le proprie prerogative nella vicenda. La vicenda evidenzia le dinamiche legali e amministrative legate a questioni di pagamento e responsabilità pubblica.

