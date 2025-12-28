Mancato pagamento per l' accoglienza Comune si oppone a decreto ingiuntivo da 400mila euro
Il Comune di Caserta ha avviato una procedura di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativo a un importo di 400mila euro. La contestazione riguarda il mancato pagamento per servizi di accoglienza, e l’ente si impegna a tutelare le proprie prerogative nella vicenda. La vicenda evidenzia le dinamiche legali e amministrative legate a questioni di pagamento e responsabilità pubblica.
Il Comune di Caserta ha deciso di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale l’Ente dovrà pagare 400.953,55 euro, oltre interessi e spese di procedura, in favore della Innotec Società Cooperativa Sociale, mandataria dell’Associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
