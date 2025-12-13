Il Cga dà torto al ministero nessun recupero delle indennità per la polizia penitenziaria

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero della Giustizia, confermando la sentenza del Tar che aveva annullato i provvedimenti di recupero delle indennità per la polizia penitenziaria in Sicilia. La decisione rappresenta un'importante vittoria per il personale, che vede riconosciuti i propri diritti rispetto alle richieste di restituzione delle somme percepite.

