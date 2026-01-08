Poggibonsi e i parcheggi Zona a sosta controllata E’ scattato l’ampliamento

A Poggibonsi, l’area a sosta controllata è stata recentemente ampliata. La giunta comunale ha approvato una delibera che prevede l’estensione degli spazi a pagamento nelle zone contraddistinte dai numeri da 1 a 3. Questa modifica mira a migliorare la gestione del traffico e dei parcheggi nel centro cittadino, offrendo nuove opportunità di sosta regolamentata per residenti e visitatori.

La zona a sosta controllata (zcs) conosce un ampliamento a Poggibonsi. Crescono gli spazi a pagamento per effetto dell’approvazione da parte della giunta comunale della delibera che prevede la creazione di nuove superfici a pagamento nelle zone contrassegnate dai numeri da 1 a 3. Con la prossima entrata in vigore del provvedimento, cambieranno anche le tariffe e si registreranno novità nelle agevolazioni. Alcune opere di riqualificazione, nel tempo, hanno determinato una diminuzione, anche di un certo rilievo nella quantità a Poggibonsi, degli spazi a pagamento per la sosta. Arriveranno quindi dei nuovi stalli con strisce blu, in viale Marconi (nella foto, lato largo Bellucci), superfici in aggiunta alle aree limitrofe di via Montesanto, via Galileo Galilei, via Enrico Fermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi e i parcheggi. Zona a sosta controllata. E’ scattato l’ampliamento Leggi anche: Traffico: le modalità di rinnovo dei permessi di Zona a traffico limitato e Zona a sosta controllata Leggi anche: Il mistero dell’allarme scattato al parcheggi del centro commerciale: “Lasciate i carrelli e uscite”. Cosa è successo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Poggibonsi e i parcheggi. Zona a sosta controllata. E’ scattato l’ampliamento; Poggibonsi, nuove aree di sosta a pagamento e tariffe aggiornate: approvato il nuovo piano parcheggi. Area sosta camper: serve la svolta. Il Comune di Poggibonsi si attiva - Comune di Poggibonsi al lavoro per mettere finalmente a disposizione dei viaggiatori del plein air un’area di sosta camper come si deve. lanazione.it Mobilità e sosta nell’area Nord: al via il piano parcheggi e navette nei pressi del Camposcuola - ?L’iniziativa nasce con l’obiettivo prioritario di offrire un’alternativa rapida ed efficiente a cittadini, dipendenti e utenti degli ospedali, liberando le arterie principali dal peso del traffico ... catanzaroinforma.it

Parcheggi più cari a Pescara - Scattano i nuovi rincari per i parcheggi a Pescara, con un impatto significativo soprattutto nell'Area di risulta, una delle zone più strategiche della città per la posizione e il numero di posti auto ... rainews.it

#poggibonsi, nuove aree di sosta a pagamento e tariffe aggiornate: approvato il nuovo piano #parcheggi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.