Traffico | le modalità di rinnovo dei permessi di Zona a traffico limitato e Zona a sosta controllata

Il rinnovo dei permessi di Zona a traffico limitato e Zona a sosta controllata è fondamentale per garantire l'accesso alle aree riservate. Pisamo comunica che tale rinnovo dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026, offrendo ai cittadini e ai titolari di permesso le modalità necessarie per mantenere in regola i propri permessi di accesso e sosta.

Pisamo informa che il rinnovo dei permessi di accesso e sosta riservati agli aventi diritto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2026. Tale termine è da considerarsi perentorio e non sarà oggetto di proroghe. La comunicazione non riguarda i veicoli appartenenti alla categoria. Pisatoday.it

