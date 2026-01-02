Il mistero dell'allarme scattato al parcheggi del centro commerciale | Lasciate i carrelli e uscite Cosa è successo

Nella zona del parcheggio di un centro commerciale di Roma è stato attivato un allarme, con l’ordine di lasciare i carrelli e evacuare l’area. La situazione ha generato preoccupazione tra i clienti, mentre le autorità indagano sulle cause dell’accaduto. Non sono ancora state fornite dettagli ufficiali, ma si tratta di un intervento di sicurezza volto a garantire la tutela di tutti.

