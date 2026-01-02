Il mistero dell'allarme scattato al parcheggi del centro commerciale | Lasciate i carrelli e uscite Cosa è successo

Nella zona del parcheggio di un centro commerciale di Roma è stato attivato un allarme, con l’ordine di lasciare i carrelli e evacuare l’area. La situazione ha generato preoccupazione tra i clienti, mentre le autorità indagano sulle cause dell’accaduto. Non sono ancora state fornite dettagli ufficiali, ma si tratta di un intervento di sicurezza volto a garantire la tutela di tutti.

Coccodrillo a Ladispoli, mistero risolto: «È il giocattolo di mio figlio». Il sindaco: «Scherzo di pessimo gusto, pronta la denuncia» - L'allarme era scattato sabato 26 luglio 2025 subito dopo il concerto di Fred De Palma nella città in provincia di Roma «Fate attenzione, sono giunte segnalazioni sulla possibile presenza di un ... leggo.it

