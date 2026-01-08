Pisa | anni di chemio ma il tumore non c’era condannata Azienda ospedaliera

Una donna di 47 anni ha ottenuto un risarcimento superiore a 470 mila euro dalla Corte di appello di Firenze, condannando l'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup). Dopo anni di chemioterapia, le analisi hanno escluso la presenza di un tumore. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla gestione diagnostica e sulla responsabilità delle strutture sanitarie.

