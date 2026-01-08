Pisa | anni di chemio ma il tumore non c’era condannata Azienda ospedaliera

Una donna di 47 anni ha ottenuto un risarcimento superiore a 470 mila euro dalla Corte di appello di Firenze, condannando l'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup). Dopo anni di chemioterapia, le analisi hanno escluso la presenza di un tumore. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla gestione diagnostica e sulla responsabilità delle strutture sanitarie.

Anni di chemioterapia, ma non c'era nessun tumore: la Corte di appello di Firenze ha condannato l'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 anni con oltre 470.000 euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: anni di chemio ma il tumore non c’era, condannata Azienda ospedaliera Leggi anche: Anni di chemio ma il tumore non c’era, condannata Azienda ospedaliera Pisa Leggi anche: Quattro anni di chemioterapia ma non aveva un tumore, maxi risarcimento da 500 mila euro: condannata l’Azienda ospedaliera di Pisa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Anni di chemio ma il tumore non c'era: condannata l'Azienda ospedaliera di Pisa; Pisa, il colpo in attacco è Adekunle Durosinmi: chi è il gigante da 12 milioni; Borgo a Mozzano, chiusa la Statale 12 per una frana; Meteo in Toscana, nuova allerta: massima attenzione nella prossima notte – La previsione. Pisa, anni di chemioterapia senza tumore: maxi risarcimento da oltre 460mila euro a una 47enne - La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) a risarcire con oltre 460mila euro una donna di 47 anni ... laprimapagina.it

Anni di chemio ma tumore non c'era, condannata l'Azienda ospedaliera di Pisa - La corte di appello di Firenze ha condannato l'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 anni con oltre 470. msn.com

Chemioterapia per più di 4 anni, ma senza tumore: condannata l’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa - È quanto accaduto ad una donna di 47 anni, sottoposta per oltre quattro anni a cure ... msn.com

Pisa, 4 anni di chemioterapia ma non aveva un tumore: la clinica pagherà 500 mila euro x.com

Operaio di 45 anni ricoverato in condizioni critiche ma stabili, trasferito a Pisa per trattamento in camera iperbarica. Altri quattro coinquilini medicati e dimessi. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.