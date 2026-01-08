Anni di chemio ma il tumore non c’era condannata Azienda ospedaliera Pisa

Una donna di 47 anni, dopo aver subito anni di chemio senza che il tumore fosse confermato, ha ottenuto un risarcimento dall'Azienda ospedaliera di Pisa. La vicenda ha comportato anche la riduzione dell’attività lavorativa e la revoca della patente di guida. Questa vicenda evidenzia le conseguenze di errori medici e le ripercussioni sulla vita delle persone coinvolte.

