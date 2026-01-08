Piazza Bovio riqualificazione al via | lavori da ultimare entro il 2026

È iniziata la riqualificazione di Piazza Giovanni Bovio, con lavori previsti per essere completati entro il 2026. L’intervento mira a migliorare la qualità dello spazio pubblico e a valorizzare l’area antistante via Francesco Crispi. Il vicepresidente del primo municipio, Giuseppe Arcidiacono, sottolinea l’importanza di questo intervento come primo passo verso un miglioramento complessivo della zona. I lavori sono già in corso e rappresentano un impegno concreto per la comunità locale.

"Piazza Giovanni Bovio ha finalmente visto un primo, concreto segnale di attenzione", lo dichiara il vicepresidente del primo municipio, Giuseppe Arcidiacono, intervenendo sul percorso di riqualificazione della piazza antistante via Francesco Crispi L'intervento complessivo sulla piazza è già.

