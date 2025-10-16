Saione via ai lavori della rinascita La nuova piazza pronta entro il 2026

di Gaia Papi AREZZO Sono ufficialmente partiti lunedì i lavori per la riqualificazione di piazza Saione, uno dei progetti più attesi – e discussi – del piano di rigenerazione urbana di Arezzo. Il cantiere è stato aperto nella zona antistante Satur, primo tassello di un percorso che porterà entro la primavera 2026 a una piazza completamente rinnovata. "Siamo partiti con il primo step – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi – che riguarda la sistemazione della piazza e una parte della viabilità, quella che entra da via Vittorio Veneto verso via Guelfa. L’obiettivo è concludere e collaudare tutto entro maggio 2026, in linea con le scadenze del Pnrr ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

