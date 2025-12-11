Contiamo di ultimare i lavori a metà 2026

L'amministrazione comunale ha annunciato l'obiettivo di completare i lavori entro metà 2026, mentre prende atto delle recenti notizie riguardanti l'evoluzione del procedimento giudiziario in corso. La comunicazione evidenzia l'impegno a rispettare i tempi previsti, nonostante le complessità legate alle questioni legali che coinvolgono il progetto.

"L’amministrazione comunale prende atto delle notizie relative all’evoluzione del procedimento giudiziario. Ribadiamo il massimo rispetto per il lavoro della magistratura e confidiamo che il processo possa chiarire ogni aspetto in modo trasparente e nel pieno rispetto delle regole. Da parte nostra continua il massimo impegno per completare il rifacimento del muro crollato sottostante via di Collazzi e il consolidamento di buona parte delle mura adiacenti". Questo il commento del Comune di Montepulciano, in cui si sottolinea l’impegno a proseguire nei lavori che interessano le mura castellane. Sempre secondo quanto afferma l’amministrazione, "l’intervento alle mura di Collazzi sta procedendo, le maestranze della ditta sono in cantiere e stanno lavorando, confidiamo di giungere alla conclusione a metà 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it