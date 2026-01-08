Petroliere sequestrate e sanzioni allentate così Trump mette le mani sull’oro nero venezuelano

L’amministrazione Trump ha adottato una strategia mirata per influenzare il settore petrolifero venezuelano, attraverso sequestri navali e un'attenuazione delle sanzioni. Questa strategia mira a consolidare il controllo sulle risorse di oro nero del Venezuela, combinando azioni militari e restrizioni economiche per influenzare la situazione politica e energetica del paese.

L'amministrazione di Donald Trump ha avviato una strategia senza precedenti per affermare il proprio controllo sul petrolio venezuelano, combinando operazioni militari, sequestri navali e una rimodulazione selettiva delle sanzioni. Mercoledì, gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere sanzionate che trasportavano greggio venezuelano e annunciato l'intenzione di consentire la vendita del petrolio di Caracas sotto supervisione americana a livello globale. Le operazioni arrivano a pochi giorni dall'estromissione del presidente Nicolás Maduro, avvenuta in un blitz notturno, e segnano un salto di qualità nell'approccio di Washington verso il Paese che detiene le più grandi riserve di petrolio al mondo.

