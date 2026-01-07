E adesso la Russia scorta le petroliere che trasportano greggio venezuelano

La Russia ha inviato un sottomarino e altre navi militari per accompagnare una petroliera venezuelana soggetta a sanzioni. Questo intervento mira a garantire il trasporto del greggio venezuelano, evidenziando le strategie adottate per aggirare le restrizioni internazionali. La presenza militare nel contesto del traffico di petrolio sottolinea le dinamiche geopolitiche e le tensioni legate alle risorse energetiche tra i paesi coinvolti.

Un sottomarino russo e altre navi da guerra sono stati dispiegati per scortare una petroliera colpita da sanzioni che trasporta petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti continuano a dare la caccia alla nave. Caccia che dura ormai da settimane, secondo quanto confermato da due funzionari statunitensi all'emittente Cbs News. Le forze americane stanno pianificando di intercettare la petroliera Marinera. Non è chiaro quali siano i piani degli Usa ora che le forze navali russe sono state inviate a scortare il tank venezuelano. L'inseguimento è iniziato durante una campagna di pressione sull'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, prima che venisse catturato dalla Delta Force statunitense lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - E adesso la Russia scorta le petroliere che trasportano greggio venezuelano Leggi anche: Kiev attaccata da centinaia di droni e missili. Colpito impianto del greggio in Russia Leggi anche: È ora di investire sul correttore cancella-età più venduto. Con la promo Amazon compri adesso e fai scorta tutto l’anno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sottomarino russo scorta la petroliera inseguita da una nave Usa, tensione al largo della Gran Bretagna; Onda improvvisa travolge le amiche durante le foto di Capodanno a Copacabana, in un attimo passate dalla spensieratezza al panico VIDEO; La Russia ha inviato un sottomarino alla nave cisterna di scorta proveniente dal Venezuela ricercata dagli Stati Uniti; La Russia schiera un sottomarino per scortare la petroliera dal Venezuela ricercata dagli Stati Uniti. E adesso la Russia scorta le petroliere che trasportano greggio venezuelano - Un sottomarino russo e altre navi da guerra sono stati dispiegati per scortare una petroliera colpita da sanzioni che trasporta petrolio ... iltempo.it

Sottomarino russo scorta la petroliera inseguita da una nave Usa, tensione al largo della Gran Bretagna - Mosca ha inviato un sottomarino e altre risorse navali per scortare una petroliera vuota e arrugginita, che è diventata un nuovo punto critico nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia. ilmessaggero.it

Mosca ha mandato una nave militare a scortare la petroliera inseguita dagli Stati Uniti - Da settimane è nel mirino degli Stati Uniti dopo aver tentato di sfuggire a un blocco parziale imposto al Venezuela ... dire.it

Incontenibile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a prendere posizione duramente contro la Russia di Putin. E adesso afferma senza perifrasi che essa vuole "ridefinire i confini europei". Nei giorni scorsi, la massima carica dello Stato Itali - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.