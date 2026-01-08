Perché Trump vuole la Groenlandia e quanti soldi dovrebbe sborsare per comprarla

Nel 2019, si sono diffuse notizie riguardo all'interesse di Donald Trump per l'acquisto della Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca. Questa proposta ha suscitato curiosità e discussioni, anche sulle eventuali cifre coinvolte. Sebbene ufficialmente non ci siano state conferme, l'ipotesi di una trattativa commerciale ha attirato l'attenzione di analisti e media, evidenziando le potenziali implicazioni geopolitiche e strategiche di una simile operazione.

Tra le ipotesi di Trump per conquistare il controllo della Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca, c'è quella di comprarla. Nei prossimi giorni il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà i rappresentanti danesi per un confronto. Ma quanto costa l'isola e perché Trump la desidera così tanto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

