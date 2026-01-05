Dopo l’operazione Absolute Resolve in Venezuela, Donald Trump ha riacceso l’attenzione sulla Groenlandia, un territorio autonomo del Regno di Danimarca. Il motivo dichiarato riguarda questioni di sicurezza nazionale e l’interesse strategico degli Stati Uniti. Questa posizione ha suscitato discussioni sulla possibile influenza americana sulla regione e sulle implicazioni geopolitiche di un eventuale intervento.

Dopo l’ operazione l’Absolute Resolve condotta il 3 gennaio in Venezuela, Donald Trump è tornato a minacciare la Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca di cui gli Stati Uniti «hanno assolutamente bisogno» per motivi di « sicurezza nazionale ». Con il dichiarato obiettivo di annettere il territorio artico, il 22 dicembre il presidente americano ha annunciato sul suo social Truth di aver nominato un inviato speciale per la Casa Bianca: Jeff Landry, dal 2024 governatore repubblicano della Louisiana. Ecco perché Trump vuole la Groenlandia. Trump insiste sulla sicurezza, citando Cina e Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

