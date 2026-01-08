Groenlandia Trump pronto a comprarla | la mossa del presidente Usa e gli scenari

Donald Trump ha manifestato interesse per la Groenlandia, considerando l'acquisto dell'isola come una possibile mossa strategica. Questa proposta ha suscitato discussioni su possibili implicazioni geopolitiche e commerciali. Analizzare le ragioni dietro questa proposta e gli scenari futuri aiuta a comprendere meglio le dinamiche tra Stati Uniti e Groenlandia, oltre alle possibili conseguenze di un'eventuale transazione.

(Adnkronos) – Donald Trump vuole la Groenlandia e non molla, al punto che è anche disposto a comprarla. Il presidente Usa "sta attivamente discutendo" l'acquisto con il suo team, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sottolineando che Trump preferisce la via diplomatica ma non esclude l'azione militare per acquisire l'isola artica, territorio.

Groenlandia, Trump pronto a tutto per comprarla: opzione esercito sul tavolo secondo indiscrezioni WSJ - Strategia americana e opzione militareKaroline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha confermato che l’uso delle forze armate resta “sempre un’opzio ... assodigitale.it

Groenlandia, Rubio: Trump vuole comprarla, non invaderla. Ma sul tavolo restano tutte le opzioni - Il segretario di Stato Rubio rassicura il Congresso: l’obiettivo è negoziare con la Danimarca. milanofinanza.it

Il nuovo inviato di Trump in GROENLANDIA ha il compito di annetterla agli USA | The Essential

Mentre gli europei cercano di difendere la Groenlandia dalle minacce di annessione di Donald Trump, il timore di perdere il sostegno degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina impone delicati equilibrismi - facebook.com facebook

#trump #groenlandia #sudamerica #mondo Prendo tutto. Epifania di Trump. Oggi per @repubblica x.com

