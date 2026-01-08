Perché l’omicidio di Minneapolis di Renee Nicole Good sta diventando un caso Trump | Agitatrice di professione Proteste a New York

L’omicidio di Renee Nicole Good a Minneapolis sta attirando l’attenzione, diventando un caso di rilievo. Le proteste si sono extendate anche a New York, mentre Trump commenta definendo l’autrice come un’“agitatrice di professione”. In questo contesto emergono le tensioni tra diritto alla protesta e sicurezza pubblica, evidenziando le delicate questioni sociali e politiche coinvolte.

«Non voglio che qualcuno spari, ma non voglio neanche che qualcuno urli e cerchi di investire degli agenti di polizia». Questo il commento, lapidario, del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla sparatoria avvenuta ieri a Minneapolis dove Renee Nicole Good, 37 anni, cittadina americana, è stata uccisa da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia federale per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Trump in un'intervista al New York Times l'ha definita una «agitatrice di professione» in una «situazione violenta». Una lettura opposta a quella del governatore del Minnesota, Tim Walz che ha definito la sparatoria «prevedibile ed evitabile».

