Minneapolis il sindaco attacca l’ICE dopo l’omicidio di Renee Nicole Good | Fuori dai co****ni

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha criticato duramente gli agenti dell'ICE in seguito all’omicidio di Renee Nicole Good, una donna di 37 anni. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni tra le autorità locali e le agenzie federali, sollevando nuovamente il dibattito sulle politiche di immigrazione e sulla sicurezza della comunità.

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha attaccato gli agenti dell'ICE dopo l'omicidio della 37enne Renee Nicole Good. "Andatevene fuori dai cog***ni. Voi siete qui per dare sicurezza, ma state facendo l'opposto. Una persona è morta ed è colpa vostra", ha detto in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

