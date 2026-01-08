Perché i giornalisti Rai sono stati aggrediti a Crans-Montana | i motivi degli attacchi a Marocchi e Crimi

Nelle ultime ore, due troupe della Rai sono state vittime di aggressioni a Crans-Montana, luogo legato alla tragica notte di Capodanno. Questo episodio solleva interrogativi sui motivi di tali attacchi, che hanno coinvolto i giornalisti Marocchi e Crimi. Analizzare le ragioni di questi incidenti è importante per comprendere il contesto e le eventuali cause di un comportamento così grave nei confronti della stampa.

Nel giro di poche ore, due troupe della Rai sono state aggredite nella località in cui si è consumata la tragedia di Capodanno. Domenico Marocchi che Francesca Crimi non hanno riportato conseguenze, la motivazione delle aggressioni subite non è stata accertata, ma potrebbe avere una matrice comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana, aggrediti giornalisti italiani: inviata Rai colpita con acqua gelida Leggi anche: Troupe Rai aggredita a Crans-Montana, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “A Crans-Montana tre persone ci hanno minacciato, hanno insultato noi e gli italiani. Sono stato spinto”: la denuncia del giornalista Rai Domenico Marocchi. Il ministro ... - Anche Francesca Crimi di “Ore 14” è stata aggredita da una persona vicina ai proprietari del locale incriminato con acqua gelida mentre la temperatura esterna segnava - ilfattoquotidiano.it

