Crans-Montana aggrediti giornalisti italiani | inviata Rai colpita con acqua gelida
Una troupe di Rai 2, impegnata a documentare l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, è stata vittima di un'aggressione. Durante le operazioni, un'inviata è stata colpita con acqua gelida. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione crescente, richiedendo attenzione alle condizioni di sicurezza dei giornalisti sul campo e al rispetto delle attività di informazione.
(Adnkronos) – Una troupe di Ore 14, la trasmissione su Rai 2 condotta dal lunedì al venerdì da Milo Infante, è stata aggredita ieri a Crans-Montana mentre stava documentando i tragico incendio di Capodanno. Ne dà notizia la trasmissione in una nota spiegando che "la giornalista Francesca Crimi era insieme a Marco Bonifacio quando una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
