Crans-Montana aggrediti giornalisti italiani | inviata Rai colpita con acqua gelida

Una troupe di Rai 2, impegnata a documentare l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, è stata vittima di un'aggressione. Durante le operazioni, un'inviata è stata colpita con acqua gelida. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione crescente, richiedendo attenzione alle condizioni di sicurezza dei giornalisti sul campo e al rispetto delle attività di informazione.

Aggressione alla Troupe Rai a Crans-Montana durante le indagini sulla strage di Capodanno - Un'inchiesta giornalistica si trasforma in un episodio di violenza nei confronti dei reporter in Svizzera: un attacco all'integrità della libertà di stampa. notizie.it

Crans-Montana, troupe Rai aggredita: il racconto dei cronisti e la dura reazione di Usigrai - Montana, troupe Rai presa di mira durante il reportage sulla strage di Capodanno: insulti, minacce e spintoni. notizie.it

PROVARE COMPASSIONE Intorno alla dolorosissima storia di Crans-Montana non ci sono soltanto tanti adulti giudici, “Io non l’avrei mai mandato”, che sanno sempre cosa fare. C’è anche l’abbraccio dei genitori che hanno perso i figli, il loro consolarsi, il loro - facebook.com facebook

Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com

