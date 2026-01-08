Pellegrini a Sozza | Fermatevi è imbarazzante Cosa rischia il laziale

Durante l’intervallo della partita tra Lazio e Fiorentina, il terzino biancoceleste ha avuto un confronto con l’arbitro Simone Sozza nel tunnel degli spogliatoi, attirando l’attenzione sull’operato arbitrale. Pellegrini ha commentato l’episodio definendolo “imbarazzante” e ha sollevato dubbi sulla gestione della partita. La vicenda evidenzia le tensioni tra calciatori e arbitri e potrebbe comportare conseguenze disciplinari per il giocatore laziale.

Il terzino biancoceleste ha discusso con l’arbitro nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo del match con la Fiorentina Continua a far discutere l’arbitraggio di Simone Sozza nella sfida tra Lazio e Fiorentina. Le moviole sono d’accordo su due decisioni errate prese anche per colpo del Var Pezzuto. Nel primo tempo c’è una evidente trattenuta di Pongracic su Mario Gila che andava sanzionata con il calcio di rigore e il cartellino giallo se si considera SPA o con il cartellino rosso (trattandosi di fallo non genuino) se si considera DOGSO. L’arbitro Sozza (foto Ansa) – Calciomercato.it Proteste in campo e proteste anche nel tunnel degli spogliatoi prima della ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pellegrini a Sozza: “Fermatevi, è imbarazzante”. Cosa rischia il laziale Leggi anche: Sozza braccato dai giocatori della Lazio, dialogo acceso nel tunnel: “Oh, fermatevi. È imbarazzante” Leggi anche: Juve Roma, la moviola dei giornali: «Sozza promosso a pieni voti. Bremer-Pellegrini, il contatto è davvero lieve» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pellegrini incredulo per il rigore negato alla Lazio: "Imbarazzante, fermatevi". E Sozza risponde - Nel tunnel dello spogliatoio, prima di rientrare per il secondo tempo, colloquio tra alcuni giocatori biancocelesti e l'arbitro ... msn.com

