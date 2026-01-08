Sozza braccato dai giocatori della Lazio dialogo acceso nel tunnel | Oh fermatevi È imbarazzante
Durante Lazio-Fiorentina, l'arbitro Sozza e il VAR Pezzuto sono stati al centro di polemiche per alcune decisioni contestate. Nel tunnel, alcuni giocatori biancocelesti hanno chiesto spiegazioni senza ottenere risposte, generando un confronto acceso. La partita ha evidenziato le tensioni legate alle valutazioni arbitrali e le conseguenze di decisioni che hanno alimentato discussioni tra le squadre e nei rispettivi ambienti.
L'operato dell'arbitro Sozza e del VAR Pezzuto in Lazio-Fiorentina hanno fatto esplodere un'acre polemica su decisioni sbagliate che hanno esacerbato gli animi in campo e nel tunnel, dove alcuni giocatori biancocelesti ha chiesto - senza ottenerle - spiegazioni al direttore di gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025: da “Verstappen in Mercedes” al “tunnel” di Las Vegas
Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: “Chance per un accordo”
Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l'arbitro Sozza e il VAR non è rigore.
Sozza braccato dai giocatori della Lazio, dialogo acceso nel tunnel: “Oh, fermatevi. È imbarazzante” - Fiorentina hanno fatto esplodere un'acre polemica su decisioni sbagliate che hanno esacerbato gli ... fanpage.it
Pellegrini incredulo per il rigore negato alla Lazio: "Imbarazzante, fermatevi". E Sozza risponde - Nel tunnel dello spogliatoio, prima di rientrare per il secondo tempo, colloquio tra alcuni giocatori biancocelesti e l'arbitro ... corrieredellosport.it
Lazio-Fiorentina, Pellegrini e Zaccagni contro Sozza: “Fermatevi, è imbarazzante”. Lotito insultato dai tifosi - Fiorentina, Pellegrini e Zaccagni contro Sozzal: “Fermatevi, è imbarazzante”. sport.virgilio.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.