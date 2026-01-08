Sozza braccato dai giocatori della Lazio dialogo acceso nel tunnel | Oh fermatevi È imbarazzante

Durante Lazio-Fiorentina, l'arbitro Sozza e il VAR Pezzuto sono stati al centro di polemiche per alcune decisioni contestate. Nel tunnel, alcuni giocatori biancocelesti hanno chiesto spiegazioni senza ottenere risposte, generando un confronto acceso. La partita ha evidenziato le tensioni legate alle valutazioni arbitrali e le conseguenze di decisioni che hanno alimentato discussioni tra le squadre e nei rispettivi ambienti.

