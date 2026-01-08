Passanti segnalano valigetta sospetta simile a un ordigno | artificieri trovano giochi e scintille per Natale

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Veglie, alcuni passanti hanno segnalato una valigetta sospetta in località Monteruga, temendo potesse trattarsi di un ordigno. Gli artificieri intervenuti hanno successivamente accertato che al suo interno erano presenti giochi e decorazioni natalizie, dissipando così ogni preoccupazione sulla presenza di una minaccia.

VEGLIE – Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Monteruga, nelle campagne di Veglie: alcuni passanti segnalano la presenza di una valigetta sospetta pensando a un ordigno. Giungono gli artificieri, muniti del loro speciale robot teleguidato, ma all’interno non vi erano che giocattoli e. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

