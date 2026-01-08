Passanti segnalano valigetta sospetta simile a un ordigno | artificieri trovano giochi e scintille per Natale

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Veglie, alcuni passanti hanno segnalato una valigetta sospetta in località Monteruga, temendo potesse trattarsi di un ordigno. Gli artificieri intervenuti hanno successivamente accertato che al suo interno erano presenti giochi e decorazioni natalizie, dissipando così ogni preoccupazione sulla presenza di una minaccia.

VEGLIE – Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Monteruga, nelle campagne di Veglie: alcuni passanti segnalano la presenza di una valigetta sospetta pensando a un ordigno. Giungono gli artificieri, muniti del loro speciale robot teleguidato, ma all’interno non vi erano che giocattoli e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Trovato ordigno in un edificio tra le case: intervento degli artificieri Leggi anche: Sospetto ordigno in un parcheggio ad Aviano: sul posto gli artificieri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Passanti segnalano valigetta sospetta simile a un ordigno: artificieri trovano giochi e scintille per Natale - VEGLIE – Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Monteruga, nelle campagne di Veglie: alcuni passanti segnalano la presenza di una valigetta sospetta pensando a un ordigno. lecceprima.it

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto dai passanti su una piazzola di sosta, lungo la strada provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio, nella mattinata di lunedì 5 gennaio. - facebook.com facebook

#Cronaca Ischia. Squalo Capopiatto ritrovato morto nelle acque davanti al Castello Aragonese : la segnalazione dei passanti fa scattare l’intervento x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.