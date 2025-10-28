Sospetto ordigno in un parcheggio ad Aviano | sul posto gli artificieri

Sono stati trovati nel primo pomeriggio di martedì 28 ottobre ad Aviano degli oggetti che possono legati a un ordigno rudimentale. I pezzi sono stati rinvenuti vicino a un parcheggio di un locale. Area che è stata momentaneamente chiusa per permettere ai carabinieri di operare in totale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

