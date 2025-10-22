Trovato ordigno in un edificio tra le case | intervento degli artificieri
Rinvenuta a Bientina, in via Iacopo del Volta, una granata da 75 mm in un locale al pian terreno di un edificio vicino ad altre abitazioni. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza con i Carabinieri e il supporto sanitario del Corpo Militare della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
